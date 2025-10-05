تسارع نمو اقتصاد فيتنام رغم رسوم ترامب الجمركية

قالت الحكومة الفيتنامية، إن اقتصادها نما بمعدل سنوي قدره 8.22٪ في الربع الثالث، عندما دخلت تعريفة 20٪ على الواردات الأمريكية من منتجاتها حيز التنفيذ، متسارعة من نمو بنسبة 7.96٪ في الربع الثاني.



وبحسب نيكاي آسيا .. قال بيان الحكومة، نقلاً عن وزير المالية نغوين فان ثانغ - "إنه أعلى نمو فصلي منذ عام 2011، باستثناء الزيادة في عام 2022 بسبب الانتعاش بعد جائحة COVID-19" .



ولم يتضمن البيان الاقتصادي الصادر اليوم الأحد بيانات التجارة، وهو متغير رئيسي حيث دخلت تعريفة الاستيراد الأمريكية بنسبة 20٪ على معظم السلع الفيتنامية التي فرضتها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في 7 أغسطس، في منتصف الربع.



ومن المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني مجموعة كاملة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أرقام التجارة، يوم غد الاثنين.

وقال رئيس الوزراء فام منه تشينه الشهر الماضي إن فيتنام تتوقع نمو الصادرات بأكثر من 12٪ هذا العام وذلك بعد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي قال إن الرسوم الأمريكية تخاطر بخفض ما يصل إلى خمس صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا.



وقالت الحكومة ووزارة التجارة الفيتنامية إن فيتنام ستواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.



كما تميز الربع الثالث باضطرابات الطقس القاسية، حيث ضربت ثماني عواصف البلاد، بما في ذلك إعصار بوالوي، الذي تسبب في أضرار تقدر بنحو 16.5 تريليون دونغ (625.5 مليون دولار) .

