الحمامصي: نصر أكتوبر صنع مجد الأمة وأثبت أن الإرادة المصرية لا تُهزم

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تمثل لحظة خالدة في وجدان الأمة المصرية، نستعيد فيها أعظم بطولات التاريخ التي سطرها جيش مصر الباسل بدمائه وتضحياته، لتبقى شاهدة على أن مصر لا تعرف الانكسار ولا تقبل المساس بكرامتها الوطنية.

وأوضح الحمامصي في بيان له اليوم، أن حرب أكتوبر 1973 كانت ملحمة وطنية وإنسانية فريدة أعادت رسم خريطة المنطقة، وأكدت أن النصر يصنع بالإيمان والإرادة والوحدة بين القيادة والشعب، مشيرًا إلى أن العبور العظيم كان تتويجًا لإيمان المصريين بأن الكرامة لا تُسترد إلا بالتضحية، وأن المستحيل يمكن أن يتحقق حين تتوحد الإرادة خلف هدف وطني واحد.

مصر تمتلك جيشًا وطنيًا عظيمًا هو درع الأمة وسيفها

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نصر أكتوبر جاء ليؤكد للعالم أن مصر تمتلك جيشًا وطنيًا عظيمًا هو درع الأمة وسيفها، استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصرٍ، واليأس إلى أملٍ، والهوان إلى عزةٍ.

وشدد الحمامصي على أن الشعب المصري جسّد خلال تلك الملحمة أسمى معاني الوطنية والتكافل، إذ وقف خلف قواته المسلحة مؤمنًا بعدالة قضيته ومدركًا أن النصر مسؤولية أمة بأكملها، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر كانت نقطة تحول في موازين القوى بالمنطقة، أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والعربية، ورسّخت دورها الريادي في الدفاع عن قضايا الأمة.

واختتم الحمامصي تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل السير على نهج أكتوبر بروح العزيمة والعمل، من خلال سياسة خارجية متوازنة تحفظ الأمن القومي العربي وتدعم الاستقرار الإقليمي، لتبقى مصر دائمًا حصن الأمة وسندها.