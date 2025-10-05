قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحمامصي: نصر أكتوبر صنع مجد الأمة وأثبت أن الإرادة المصرية لا تُهزم

النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ
النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تمثل لحظة خالدة في وجدان الأمة المصرية، نستعيد فيها أعظم بطولات التاريخ التي سطرها جيش مصر الباسل بدمائه وتضحياته، لتبقى شاهدة على أن مصر لا تعرف الانكسار ولا تقبل المساس بكرامتها الوطنية.

وأوضح الحمامصي في بيان له اليوم، أن حرب أكتوبر 1973 كانت ملحمة وطنية وإنسانية فريدة أعادت رسم خريطة المنطقة، وأكدت أن النصر يصنع بالإيمان والإرادة والوحدة بين القيادة والشعب، مشيرًا إلى أن العبور العظيم كان تتويجًا لإيمان المصريين بأن الكرامة لا تُسترد إلا بالتضحية، وأن المستحيل يمكن أن يتحقق حين تتوحد الإرادة خلف هدف وطني واحد.

 مصر تمتلك جيشًا وطنيًا عظيمًا هو درع الأمة وسيفها

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نصر أكتوبر جاء ليؤكد للعالم أن مصر تمتلك جيشًا وطنيًا عظيمًا هو درع الأمة وسيفها، استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصرٍ، واليأس إلى أملٍ، والهوان إلى عزةٍ.

وشدد الحمامصي على أن الشعب المصري جسّد خلال تلك الملحمة أسمى معاني الوطنية والتكافل، إذ وقف خلف قواته المسلحة مؤمنًا بعدالة قضيته ومدركًا أن النصر مسؤولية أمة بأكملها، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر كانت نقطة تحول في موازين القوى بالمنطقة، أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والعربية، ورسّخت دورها الريادي في الدفاع عن قضايا الأمة.

واختتم الحمامصي تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل السير على نهج أكتوبر بروح العزيمة والعمل، من خلال سياسة خارجية متوازنة تحفظ الأمن القومي العربي وتدعم الاستقرار الإقليمي، لتبقى مصر دائمًا حصن الأمة وسندها.

الحمامصي نصر أكتوبر الإرادة المصرية مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

حازم امام

حازم إمام: الأهلي يعاني دفاعيًا رغم الفوز على كهرباء الإسماعيلية

الأهلي والزمالك

ترتيب الهدافين يشعل الدوري| تريزيجيه يطارد نجوم المصري.. والزمالك خارج المنافسة

حسني عبد ربه

حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد