مصر المستقبل: انتصار أكتوبر أثبت أن الإرادة الوطنية قادرة على تحطيم المستحيل

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن انتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرت واحدة من أعظم ملاحم العسكرية الحديثة، والتي ستبقى خالدة في سجلات التاريخ الإنساني لم تكن مجرد استرداد للأرض، بل كانت استردادًا للإرادة الوطنية وعنوانًا لعبور من حالة اليأس إلى قمة المجد، موضحًا أن انتصارات أكتوبر المجيدة أثبتت أن الإرادة المصرية القوية، المدعومة بالتخطيط العلمي المُحكم والإيمان العميق بالحق قادرة على تحطيم المستحيل.

وأضاف "المغربي"، في بيان، أنه يجب أن تظل ذكرى أكتوبر نقطة انطلاق دائمة لنا جميعًا، فهي تعلمنا دروسًا لا تُنسى، أبرزها وحدة الصف والهدف، حيث أظهرت حرب أكتوبر أسمى معاني التلاحم الوطني بين الشعب والجيش، وكيف أن توحيد الجهود حول هدف واحد هو مفتاح تحقيق النصر المستدام، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي؛ فلم يكن الانتصار وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لتخطيط استراتيجي مُعقد ودقيق، تميز بالخداع الاستراتيجي والقدرة على إدارة مسرح العمليات بكفاءة عالية، مما قلب موازين القوى في المنطقة، علاوة على أن الحرب أكدت أن الجندي المصري، بإيمانه وتدريبه وإصراره، هو العنصر الحاسم والأهم في أي معادلة عسكرية أو تنموية.

معركة لتأسيس الجمهورية الجديدة

وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أننا اليوم ونحن نحتفل بذكرى النصر، فإننا نؤكد أن روح أكتوبر يجب أن تكون هي المحرك لمسيرتنا التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أن معركتنا الحالية هي معركة بناء وتشييد، معركة لتأسيس الجمهورية الجديدة التي تستلهم من مجد الماضي لتصنع مستقبلًا يليق بتضحيات الأجيال.

ولفت إلى أننا ننظر إلى انتصارات أكتوبر ليس كفصل قديم من التاريخ، بل كمنهج عمل مستقبلي يؤكد أن مصر، بنفس الروح والإصرار الذي عبرت به خط بارليف، قادرة على عبور التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي ناضل من أجلها شهداؤنا الأبرار.

وأكد أن قرار الحرب كان قرارًا مصيريًا، نابعًا من إرادة شعب رفض الانكسار وعمل بكل جهد لاسترداد أرضه وكرامته، وهذا النصر لم يكن مجرد إنجاز عسكري عابر، بل كان استعادة للثقة بالنفس وتأكيدًا على أن الشخصية المصرية إذا ما توحدت قادرة على إطلاق قدرات لا حدود لها، وقلب موازين القوى الاستراتيجية، موضحًا أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للعزة والكرامة والفخر لكل مصري وعربي، وشاهدًا على أن قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة هي الحصن المنيع للوطن.