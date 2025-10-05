باسم الجمل: نصر أكتوبر وثيقة خلود لإرادة المصريين وروح العبور لا تزال فى وجدان الأمة

وجّه المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب في اتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال الجيش المصري العظيم، وإلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيبقى علامة فارقة في تاريخ الأمة، ودليلًا على أن مصر إذا أرادت، فعلت المستحيل.





وقال الجمل، إن انتصار أكتوبر لم يكن مجرد معركة بالسلاح، بل كان ثورة في الوعي والإيمان، جسّدت وحدة المصريين حين التقت إرادة القيادة بعزيمة الجندي، فاستعاد الوطن مكانته وكبرياءه بعد سنوات من التحدي والاختبار.



وأضاف أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات أمنية واقتصادية وإقليمية، تستدعي من المصريين أن يستحضروا روح أكتوبر — روح العبور، والإصرار، والإيمان بالمستقبل — لأن معركة التنمية اليوم لا تقل خطورة ولا شرفًا عن معركة التحرير بالأمس.



وأكد الأمين العام المساعد لأمانة الشباب أن الشباب المصري، أبناء الحاضر وأمل المستقبل، هم الامتداد الطبيعي لتلك الروح التي فجّرت نصر أكتوبر، داعيًا إلى أن يكون استلهام دروس الحرب عنوانًا دائمًا لبناء وعي جديد يرسّخ قيم التضحية والانتماء والعمل.



وتابع “في أكتوبر عبرنا بالسلاح، واليوم نعبر بالإرادة والعمل، مستلهمين من بطولات جيشنا أن الوطن لا يُصان إلا بالعرق، ولا يُحمى إلا بالوحدة.”