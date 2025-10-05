ممدوح جبر: الشارع الفلسطيني ينظر لخطة ترامب من منظور إنساني.. وهناك قنابل موقوتة يجب الحذر منها

أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين الأسبق، أن الشارع الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، يتعاملون مع الخطة المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وفق ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد الإنساني، الذي وصفه بأنه "الأساس الذي يجب أن ننطلق منه جميعًا قبل أي حسابات سياسية".

وقال في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "علينا أن نكون إنسانيين في تعاملنا مع أهلنا في غزة، نتيجة المأساة الحاصلة والانهيار الإنساني الكامل هناك، وكما أعلنت تقارير دولية، فإن غزة وصلت إلى المرحلة الخامسة من المجاعة، وهي الأخطر."

وأضاف: "مصر مشكورة أدخلت اليوم معدات وآليات ثقيلة إلى غزة، للمساهمة في تنظيف الطرق وتسوية الأراضي لتسهيل نصب الخيام، وهو دور إنساني أصيل يُحسب لها."

وأكد السفير جبر أن من بين أكبر التهديدات التي لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال هو خطر التهجير والنزوح القسري، مشددًا على أن: "القيادة الفلسطينية أخذت قرارًا واضحًا برفض أي تهجير، وموقف مصر كان صارمًا وقويًا وشريفًا في هذا الملف".

فيما يتعلق بالضفة الغربية، قال جبر إن هناك مؤشرات مقلقة، رغم ما يبدو من تراجع في ملف الضم، موضحًا: "نعم، الضم تم تجميده مؤقتًا، ولكننا نرصد تلميحات خطيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهو ما يُنذر بكارثة قادمة على الأرض، إن لم يُعالَج فورًا."

وصف السفير الفلسطيني خطة التسوية بأنها تحتوي على الكثير من "القنابل الموقوتة"، التي يجب تفكيكها بالحوار والمتابعة الدقيقة، وقال: "هناك صورة عامة جميلة للخطة كما صدرت في البيان العربي والإسلامي المشترك، ولكن الحقيقة أن داخل هذه الخطة توجد ألغام وقنابل حقيقية تهدد أي حل عادل ودائم، ولذا نحن بحاجة إلى نقاش مباشر مع ترامب وكل الأطراف الراعية لضمان حماية الحقوق الفلسطينية وعدم الالتفاف عليها."

