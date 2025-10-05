قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عقيد أمريكي متقاعد: خطة ترامب صفقة تجارية في نظره.. والمفاوضات ستكون صعبة للغاية

ترامب
ترامب
علي مكي

قال الدكتور ديفيد سيمز، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، إن ما نشهده اليوم يمثل أول تحرك جاد وفعلي من إدارة دونالد ترامب لتكون الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، واصفًا هذا التوجه بأنه "منعش للغاية".

وفي مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح سيمز أن: "الرئيس ترامب يرى نفسه مفاوضًا بارعًا، ويتعامل مع الملفات السياسية والدولية بمنطق الصفقات التجارية، وهو الآن يستثمر شخصيًا في هذه المبادرة، ويدفع بقوة من أجل إنجاحها."

وأشار إلى أن من أبرز خطوات ترامب: "جمعه للمجتمع الدولي حول المبادرة، واستعانته بتوني بلير، وهو ما يعد خطوة لافتة، إضافة إلى إشراك ألمانيا في التوافق، ما يمنح هذه المبادرة قدرًا من الزخم الدولي."

لكن سيمز في الوقت ذاته حذّر من المبالغة في التوقعات، قائلاً: "لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستكون سهلة، بل أرى أنها ستكون شديدة الصعوبة، خاصة في ظل محاولة التوافق على البنود العشرين التي تضمنتها خطة ترامب."

وأضاف: "رغم كل ذلك، أظن أن الجانب الفلسطيني، وتحديدًا حماس، سيكون أكثر ميلًا لقبول خطة ترامب من الجانب الإسرائيلي، لأن نتنياهو ما زال يمارس ضغطًا كبيرًا على قطاع غزة، ويواصل خطواته أحادية الجانب في الضفة الغربية."

وحذر سيمز من واقع معقد على الأرض: "الخطط الإسرائيلية الجارية للاستيطان في الضفة الغربية تُظهر أن نحو 85% من أراضي الضفة ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا يضع المفاوضين في وضع معقد للغاية."

https://www.youtube.com/shorts/8FLWsG7AYuM

ترامب أمريكا فلسطين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

