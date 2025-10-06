طريقة عمل كيك الزبادي.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيك الزبادي، فهي من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير كيك الزبادي

● 230 جرام زبدة

● 380 جرام دقيق

● ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 600 جرام سكر

● كوب زبادي

● 2 معلقة صغيرة فانيليا

● 6 بيضات

الجليز بالفانيليا :

● 200 جرام سكر بودرة منخول

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا

● 2 – 4 ملاعق لبن كبيرة





طريقة تحضير كيك الزبادي

سخّني الفرن جيدًا، ثم ادهني قالب الكيك المفرغ من المنتصف بالقليل من الزبدة أو الزيت.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح، واتركيه جانبًا.

في الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبدة مع السكر حتى تصبح كالكريمة (لمدة 4 إلى 5 دقائق تقريبًا).

أضيفي الزبادي واستمري في الخفق، ثم على سرعة منخفضة أضيفي ربع كمية خليط الدقيق.

بعد ذلك، أضيفي الفانيليا ثم البيض، واحدة تلو الأخرى، مع إضافة الدقيق تدريجيًا حتى يمتزج الخليط تمامًا.

اسكبي المزيج في القالب المدهون، وأدخليه الفرن لمدة تتراوح بين 65 و80 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

اتركيه يبرد لمدة 15 دقيقة، ثم اقلبِ الكيكة على رف التبريد.

لتحضير الجليز: