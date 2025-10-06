قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم مرة تؤديها؟.. الإفتاء تكشف عدد مرات تكرار صلاة الاستخارة
مصرع 3 شباب من أبناء المنوفية في حادث أثناء توجههم للعمل
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
أسعار ومواصفات مازدا 6 موديل 2025 في السعودية
حكم الزواج بغير رضا الوالدين.. الإفتاء تجيب
نائبة فرنسية: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هل الصلاة صحيحة؟.. حكم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الإفراط في تناول هذا الفيتامين يسبب الفشل الكلوي وعدم استقرار القلب

فيتامين
فيتامين
هاجر هانئ

حذّر طبيب عظام سابق في صفدارجونغ من الإفراط في تناول فيتامين د، مما أدى إلى إصابة شابة تتمتع بصحة جيدة ونشاط بفشل كلوي حاد ومشاكل في القلب. ووفقًا للدكتور عبيد رحمن، شُخّصت حالة امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا بتسمم كوليكالسيفيرول، وهي حالة خطيرة ناجمة عن الإفراط في تناول فيتامين د، وقد تُهدد الحياة.

كانت في التاسعة والعشرين من عمرها فقط. ذكية، طموحة، من النوع الذي يُظهر الصحة نفسها. تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية خمسة أيام في الأسبوع، وتتناول وجبات صحية، ولا تُمارس أي عادة سيئة. لو رأيتها، لظننتَ أن "هذه الفتاة ستعيش حتى سن المئة".

 كتب الدكتور رحمن على إنستغرام: "لكن عندما جلست أمامي في العيادة... لم يكن هناك ما يُقنعني. قالت إنها كانت تشعر بالغثيان دائمًا، وفي بعض الليالي كان قلبها ينبض بشدة لدرجة أنها لم تستطع النوم. وفي أيام أخرى، كانت مُرهقة للغاية، وبالكاد كانت تستطيع صعود الدرج".

قال الدكتور رحمن سابقًا إن عائلتها ظنّت أن جميع أعراضها ناتجة عن التوتر والعمل الشاق. لكن لاحقًا، عندما بدأت تعاني من تورم في ساقيها، وانتفاخ في وجهها، وكثرة التبول، قررت إجراء فحص طبي.

ومع ذلك، في أحد أيام الظهيرة، انهارت الفتاة في العمل، وعندما أُجري تحقيق شامل، صدمت تقاريرها الجميع. كتب الدكتور رحمن: "كانت كليتاها تعانيان من فشل كلوي، ومستويات الكالسيوم مرتفعة بشكل خطير، وقلبها غير مستقر". في البداية، كان يُخشى إصابتها بالسرطان، ولكن في النهاية، شُخِّصت حالتها بتسمم فيتامين د، حدث ذلك لأن المرأة كانت تتناول أقراصًا تكميلية بدون وصفة طبية وبجرعة لم تراقبها.

ما هي سمية فيتامين د؟

سُمية فيتامين د، المعروفة أيضًا بفرط فيتامين د، تحدث عند وجود كمية زائدة من فيتامين د في الجسم، وهي مُضاعفة نادرة تحدث غالبًا نتيجة تناول جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د، أو تناول جرعة زائدة من مُكمل غذائي يُصرف دون وصفة طبية، يؤدي فرط فيتامين د إلى فرط كالسيوم الدم، وهو ما يُسبب الأعراض. ​​ووفقًا للخبراء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي، تُسبب سُمية فيتامين د اضطرابًا في نظم القلب، واضطرابًا في المشية، وارتباكًا.

تختلف جرعة فيتامين د اللازمة لحدوث أعراض وعلامات سمية اختلافًا كبيرًا، قد تحدث هذه الأعراض بجرعة لا تتجاوز 2000 وحدة دولية يوميًا لدى الأشخاص المعرضين لذلك. تشمل الاحتياجات اليومية الصحية لفيتامين د ما يلي:

لمن تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عامًا - 600 وحدة دولية / يوم

بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عامًا - 600 وحدة دولية / يوم على الأقل

بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، يجب تناول 800 وحدة دولية/يوم على الأقل

الحد الأقصى الموصى به يوميًا هو 4000 وحدة دولية/يوم للبالغين الأصحاء.

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د..

علامات وأعراض سمية فيتامين د

تتضمن بعض أعراض تسمم فيتامين د، والتي ترجع أساسًا إلى فرط كالسيوم الدم، ما يلي:

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

إمساك

جفاف

زيادة العطش

كثرة التبول

الارتباك والخمول والتعب

ضعف العضلات وصعوبة المشي

ألم العظام

حصوات الكلى

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د..

طرق علاج سمية فيتامين د

من طرق علاج سمية فيتامين د خفض مستوى الكالسيوم في الدم. وللقيام بذلك، سيقوم طبيبك بما يلي:

هل توقفت عن تناول جميع مكملات فيتامين د والكالسيوم حتى إشعار آخر؟

إعطائك السوائل الوريدية لعلاج الجفاف.

نعطيك الكورتيكوستيرويدات والبيسفوسفونات في حالات السمية الشديدة لمنع ارتشاف العظام.

في حالات نادرة، بسبب تلف الكلى الكبير، قد تحتاج إلى غسيل الكلى للتخلص من الكالسيوم الزائد.

المصدر: timesnownews

فيتامين فيتامين د فشل كلوي سمية فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية.. تخصيص 5 لجان فحص مرشحي مجلس النواب

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" ووزارة الصحة وقطاع البترول لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام

ندوة جامعة دمنهور

احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. جامعة دمنهور تعقد ندوة روح أكتوبر ودروسه الملهمة في صناعة المستقبل

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد