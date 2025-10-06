الإفراط في تناول هذا الفيتامين يسبب الفشل الكلوي وعدم استقرار القلب

حذّر طبيب عظام سابق في صفدارجونغ من الإفراط في تناول فيتامين د، مما أدى إلى إصابة شابة تتمتع بصحة جيدة ونشاط بفشل كلوي حاد ومشاكل في القلب. ووفقًا للدكتور عبيد رحمن، شُخّصت حالة امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا بتسمم كوليكالسيفيرول، وهي حالة خطيرة ناجمة عن الإفراط في تناول فيتامين د، وقد تُهدد الحياة.

كانت في التاسعة والعشرين من عمرها فقط. ذكية، طموحة، من النوع الذي يُظهر الصحة نفسها. تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية خمسة أيام في الأسبوع، وتتناول وجبات صحية، ولا تُمارس أي عادة سيئة. لو رأيتها، لظننتَ أن "هذه الفتاة ستعيش حتى سن المئة".

كتب الدكتور رحمن على إنستغرام: "لكن عندما جلست أمامي في العيادة... لم يكن هناك ما يُقنعني. قالت إنها كانت تشعر بالغثيان دائمًا، وفي بعض الليالي كان قلبها ينبض بشدة لدرجة أنها لم تستطع النوم. وفي أيام أخرى، كانت مُرهقة للغاية، وبالكاد كانت تستطيع صعود الدرج".

قال الدكتور رحمن سابقًا إن عائلتها ظنّت أن جميع أعراضها ناتجة عن التوتر والعمل الشاق. لكن لاحقًا، عندما بدأت تعاني من تورم في ساقيها، وانتفاخ في وجهها، وكثرة التبول، قررت إجراء فحص طبي.

ومع ذلك، في أحد أيام الظهيرة، انهارت الفتاة في العمل، وعندما أُجري تحقيق شامل، صدمت تقاريرها الجميع. كتب الدكتور رحمن: "كانت كليتاها تعانيان من فشل كلوي، ومستويات الكالسيوم مرتفعة بشكل خطير، وقلبها غير مستقر". في البداية، كان يُخشى إصابتها بالسرطان، ولكن في النهاية، شُخِّصت حالتها بتسمم فيتامين د، حدث ذلك لأن المرأة كانت تتناول أقراصًا تكميلية بدون وصفة طبية وبجرعة لم تراقبها.

ما هي سمية فيتامين د؟

سُمية فيتامين د، المعروفة أيضًا بفرط فيتامين د، تحدث عند وجود كمية زائدة من فيتامين د في الجسم، وهي مُضاعفة نادرة تحدث غالبًا نتيجة تناول جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د، أو تناول جرعة زائدة من مُكمل غذائي يُصرف دون وصفة طبية، يؤدي فرط فيتامين د إلى فرط كالسيوم الدم، وهو ما يُسبب الأعراض. ​​ووفقًا للخبراء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي، تُسبب سُمية فيتامين د اضطرابًا في نظم القلب، واضطرابًا في المشية، وارتباكًا.

تختلف جرعة فيتامين د اللازمة لحدوث أعراض وعلامات سمية اختلافًا كبيرًا، قد تحدث هذه الأعراض بجرعة لا تتجاوز 2000 وحدة دولية يوميًا لدى الأشخاص المعرضين لذلك. تشمل الاحتياجات اليومية الصحية لفيتامين د ما يلي:

لمن تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عامًا - 600 وحدة دولية / يوم

بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عامًا - 600 وحدة دولية / يوم على الأقل

بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، يجب تناول 800 وحدة دولية/يوم على الأقل

الحد الأقصى الموصى به يوميًا هو 4000 وحدة دولية/يوم للبالغين الأصحاء.

علامات وأعراض سمية فيتامين د

تتضمن بعض أعراض تسمم فيتامين د، والتي ترجع أساسًا إلى فرط كالسيوم الدم، ما يلي:

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

إمساك

جفاف

زيادة العطش

كثرة التبول

الارتباك والخمول والتعب

ضعف العضلات وصعوبة المشي

ألم العظام

حصوات الكلى

طرق علاج سمية فيتامين د

من طرق علاج سمية فيتامين د خفض مستوى الكالسيوم في الدم. وللقيام بذلك، سيقوم طبيبك بما يلي:

هل توقفت عن تناول جميع مكملات فيتامين د والكالسيوم حتى إشعار آخر؟

إعطائك السوائل الوريدية لعلاج الجفاف.

نعطيك الكورتيكوستيرويدات والبيسفوسفونات في حالات السمية الشديدة لمنع ارتشاف العظام.

في حالات نادرة، بسبب تلف الكلى الكبير، قد تحتاج إلى غسيل الكلى للتخلص من الكالسيوم الزائد.

