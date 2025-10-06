عمرو مصطفي ينشر اول شهاده تقدير له في مجال التلحين

شارك الملحن عمرو مصطفي جمهوره، أول شهادة تقدير تم تكريمه بها في مجال التلحين، خلال فترة دراسته في كلية الحقوق.

شهادة تقدير عمرو مصطفى من جامعة القاهرة

ونشر عمرو مصطفى صورة الشهادة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ معلقًا: «أول شهادة تقدير ليا في حياتي كمُلحن.. جامعة القاهرة 1998.. من هنا بدأت الحكاية».

وجاء نص الشهادة كالتالي: «تمنح الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الثقافي والفني في جامعة القاهرة هذه الشهادة إلى الطالب/ عمرو مصطفى محمد (كلية الحقوق) تقديرًا للتفوق والامتياز في مجال التلحين، المركز الأول (مهرجان المنوعات) صدر في 19 فبراير 1998».

ألبوم عمرو دياب

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى كان عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية «الهضبة رقم 1» وديو «خطفوني»، والتي تتصدر التريند لليوم الثاني عشر على التوالي عبر منصات يوتيوب، سبوتيفاي، أنغامي وApple Music.

ونشر مصطفى عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» احتفالًا بوصول الأغنية إلى المليون العاشر على يوتيوب، وعلّق قائلًا: “الهضبة_رقم_١ و#خطفوني تريند 1 لليوم الثاني عشر منذ لحظة صدورها على يوتيوب وسبوتيفاي وأنغامي وApple music، المليون العاشر يوتيوب«.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.