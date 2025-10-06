قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

سؤال فى النواب حول استعدادات الحكومة لمواجهة سيول وأمطار الشتاء

فريدة محمد

في تحرك برلماني عاجل تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والموارد المائية والرى والمالية حول مدى جاهزية واستعداد الحكومة لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري لما لهذه المحافظات من طبيعة جغرافية تجعلها أكثر عرضة للأضرار.

مشاهد غرق متكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول


وأكد " طنطاوى " أن السنوات الماضية شهدت مشاهد “غرق” متكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول، الأمر الذي تسبب في شلل مروري وخسائر مادية جسيمة، ما يستدعي هذه المرة تحركاً استباقياً لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول متسائلاً : ما حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول؟ وهل تم وضع خطة عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات قبل بداية موسم الشتاء؟ وكيف ستتم مواجهة القصور في المعدات والآليات ؟ وهل هناك خطة للتنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد العامة لمتابعة التنبؤات الجوية؟


وطالب النائب خالد طنطاوى بضرورة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة وتزويدها بالسيارات والمعدات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ بمشاركة المجتمع المدني مقترحاً إنشاء غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الشتاء وتخصيص فرق تدخل سريع لشفط المياه من الشوارع الرئيسية فور هطول الأمطار.


كما طالب " طنطاوى " بتحديث الخرائط الجغرافية لمناطق تجمع المياه لتجنب تراكمها مستقبلاً وتفعيل الإنذار المبكر للمواطنين عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل مؤكداً أن الأمر لا يحتمل التأجيل فحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أولوية وطنية يجب أن تتصدر أجندة الحكومة .

النائب خالد طنطاوى مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء وزراء التنمية المحلية

