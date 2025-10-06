5 علامات تنذر بارتفاع نسبة السكر في الجسم

يشير الأطباء إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يحدث فجأة، بل يرسل الجسم إشارات تحذيرية مبكرة يمكن ملاحظتها بسهولة إذا تم الانتباه إليها.



وفيما يلي خمس علامات رئيسية قد تدل على ارتفاع مستوى السكر في الجسم:

العطش الشديد وكثرة التبول نتيجة محاولة الكلى التخلص من الفائض من الجلوكوز.

الإرهاق المستمر بسبب عجز الخلايا عن استخدام السكر كمصدر للطاقة.



تشوش الرؤية أو ضعف البصر المؤقت.

بطء التئام الجروح والتهابات متكررة في الجلد أو اللثة.

الجوع المفرط رغم تناول الطعام بسبب اضطراب في توازن الإنسولين.



ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكري من النوع الثاني أو تلف الأعصاب والأوعية الدموية، لذلك ينصح بإجراء تحليل دوري للسكر ومراجعة الطبيب فور ملاحظة أي من هذه الأعراض.