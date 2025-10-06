قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الممر والسادات والرصاصة.. سلوي عثمان: تقديم أعمال عن حرب أكتوبر مهم للأجيال القادمة

سلوى عثمان
سلوى عثمان
أحمد البهى

أكدت الفنانة سلوى عثمان، أن الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، أمر غاية في الأهمية. 

وقالت سلوي عثمان، في تصريحات خاصة لصدي البلد: الاحتفال بنصر أكتوبر يجعل الأجيال الجديدة على دراية بكل ما حدث، ومعرفة بالانجاز الذي فعله الجيش المصري. 

وتابعت الفنانة القديرة سلوى عثمان فى  : نحن كمصريين نفتخر بحرب السادس من أكتوبر ، والتي أظهرت قوة الجيش وقدرته على اقتحام حصون العدو وهزيمته ، فانتصار أكتوبر فخر لبلادنا .

وتقول الفنانة القديرة سلوى عثمان : كل ما حدث فى حرب السادس من أكتوبر كان مدروس ، وقائم على أسس ، فقد نجحنا فى القضاء على الأكاذيب التى كان يروجها العدو حول خط بارليف ، وغيرها الأمور التى كان يحاول ان يصدرها ، فمصر فى نعمة كبيرة وهي وجود جيشها العظيم كسد منيع لها .

سلوي عثمان: ندمت على المشاركة بمسلسل العطار والسبع بنات

سلوى عثمان: مروان حامد طالبني بعدم البكاء فى كيرة والجن.. والغيرة دفعت ممثلة لحذف مشاهدي .. ومحدش ليه دعوة برأيي فى ياسمين صبري I حوار

.

وتستكمل سلوى عثمان : أحبذ دائماً مشاهدة الاعمال الفنية التى تناولت هذه الفترة الهامة والمؤثرة فى عمر مصر ، فهي توضح وتوثق للأجيال المتعاقبة بطولات وتضحيات جيشنا العظيم ، ولعل من أبرز الاعمال التى أميل الى مشاهدتها مع كل مرة لعرضها ،فيلم أيام السادات والذى شاركت فيه ، فقد قدم الراحل أحمد زكي الشخصية بشكل رائع ، وفيلم الوفاء العظيم ، وفيلم الرصاصة لاتزال في جيبي ، وفيلم الممر والذى تم تنفيذه بأسلوب رائع .

الفنانة سلوى عثمان سلوى عثمان نصر 6 أكتوبر

