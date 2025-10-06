في ذكرى أكتوبرl أهم أعمال " الجاسوسية" .. الهجان والشوان الأبرز

علي مدار السنوات الماضية، قدمت الشاشة الصغيرة عدد من المسلسلات التي تناولت بطولات المخابرات المصرية، والاشخاص الذين زرعتهم المخابرات المصرية في دولة العدو، حيث ساهموا بتلك العمليات في احداث النصر لمصر، وابرزوا بطولات هؤلاء ، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الاعمال:

رأفت الهجان:

بطولة : محمود عبد العزيز ويسرا وتيسير فهمي وايمان الطوخي وعفاف شعيب ومحمد وفيق .

هو المسلسل الاشهر في عالم الدراما الوطنية، وقدم علي مدار ثلاثه اجزاء.

العمل ماخوذ الملحمة الوطنية المستوحاة من قصة الجاسوس المصري (رفعت علي سليمان الجمال) الذي تم زرعه داخل المجتمع اﻹسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية. يقوم (محمود عبد العزيز) بدرو رفعت الجمال أو رأفت الهجان. نتعرف في الجزء الأول على مقدمة الملحمة وعلاقة رأفت بالمخابرات المصرية، ونتعرف على زوجته هيلين سمحون (يسرا). نتابع قصته في مصر وترتيب المخابرات المصرية لتاريخه اليهودي فيها وكيفية خروجه من مصر ليبدأ رحلة الجاسوسية ضد إسرائيل لصالح المخابرات المصرية.

دموع في عيون وقحة:

بطولة عادل إمام ومعالي زايد وعمر الحريري وصلاح قابيل.

قصة مبنية على أحداث حقيقية من ملفات الجاسوسية المصرية لإحدى عمليات المخابرات المصرية ضد الموساد الإسرائيلي، والتي كان بطلها في الحقيقة (أحمد محمد عبد الرحمن الهوان)، والذي أصبح في المسلسل (جمعةالشوان).. وهو شاب مصري نشأ في ظل بيئة اجتماعية بائسة، يحمل حملًا ثقيلًا، وهو إعالة عائلته الفقيرة، والتي تتكون من أمه الطيبة المسنة، زوجته الكفيفة، وشقيقه المستهتر.. بينما كان (جمعة الشوان) يعمل في ميناء (السويس) وإذا به يتلقى عرضًا مغريًا يكتشف أن مصدره هو الموساد الإسرائيلي وأجهزة المخابرات العادية، والتي تطمح في تجنيده ليعمل جاسوسًا على وطنه، وبدافع من وطنيته وانتمائه المصري يسارع (جمعة الشوان) إلى إبلاغ أجهزة الأمن المصرية، فيطلبون منه الاستمرار في لعب نفس الدور؛ ليُملي على مخابرات العدو معلومات بعضها صحيح، وبعضها زائف، وتتوالى الأحداث حيث يستمر في العمل مع الموساد الإسرائيلي كعميل مزدوج لهم داخل مصر لمدة ست سنوات كاملة.

حرب الجواسيس :

بطولة منة شلبي ورانيا يوسف وهشام سليم وفادية عبد الغني وباسم ياخور وشريف سلامة.

تدور أحداث المسلسل حول محاوله تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي (منة شلبي) لصالح المخابرات الأسرائيلية ولكن يحدث العكس وتبلغ المخابرات المصرية وتقرر بالتعاون معهم.

العميل 1001

بطولة مصطفي شعبان ونيللي كريم ونور وريهام عبد الغفور وسناء يونس.



تدور أحداث المسلسل من إحدى ملفات المخابرات المصرية حول الشاب المصري عمرو طلبة جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م، يُكتشف الشبه الكبير بين عمرووموسى، الشاب اليهودي الذي مات في مدينة طنطا المصرية، فيتم استغلال الشبه لتجنيد عمرو كجاسوس في إسرائيل.