حماية المنافسة يوافق على استحواذ كيري هولدنجز الأيرلندية على 90% من حصص "جي إس إف إيجيبت"

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ملف الإخطار رقم (54) لسنة 2025، المقدم من شركة كيري هولدنجز إنترناشيونال (أيرلاند) ليمتد، بشأن استحواذها على نسبة 90% من حصص شركة جي إس إف إيجيبت ش.ذ.م.م.

ويخول هذا الاستحواذ للشركة المستحوذة القدرة على التحكم الفردي في الشركة المستهدفة، وذلك بعد أن تلقى الجهاز ملف الإخطار مكتملًا في 9 سبتمبر 2025، وقامت اللجنة بدراسته وتحليله وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.

ويأتي قرار الجهاز في إطار دوره الرقابي لضمان توافق عمليات الاستحواذ والاندماج مع مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المصري أو تضر بمصالح المستهلكين، بما يعزز بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن موافقته على الصفقة جاءت بعد التأكد من عدم وجود تأثير ضار على هيكل السوق أو على حرية المنافسة، في ظل التزامه بتطبيق قواعد الشفافية وحماية الأسواق من التركزات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة.