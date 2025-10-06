زينة تحتفل بعيد ميلاد ريم البارودي| شاهد

شاركت الفنانة زينة، صورا جمعتها بالفنانة ريم البارودي في عيد ميلادها.

وحرصت زينة على تهنئة ريم البارودي عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد”.

كانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة.

وأضافت ريم البارودي، أن وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت ريم البارودي: يعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

وأضافت ريم البارودي: “وفاة والدي أظهرت لي أن المجال الفني صحبة كدابة وغير حقيقية، و لم يقف بجوار أي أحد من الوسط الفني خلال أزمتي بعد وفاة والدي”.