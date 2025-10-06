دي بي ورلد – مصر تنجح في مناولة شحنة عملاقة بوزن يتجاوز 500 طن بميناء السخنة

أعلنت شركة دي بي ورلد – مصر، المشغّل العالمي لميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاحها في استقبال ومناولة معدة صناعية عملاقة من نوع أمونيا كونفرتر بطول يزيد عن 30 مترًا ووزن يفوق 500 طن، في عملية معقدة تؤكد قدرة الميناء على التعامل مع الشحنات الاستثنائية والضخمة بكفاءة عالية.

ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري لميناء السخنة كبوابة رئيسية للبحر الأحمر، ومركزًا لوجستيًا حيويًا يدعم حركة التجارة والصناعة في مصر والمنطقة.

وقد جرى تنفيذ العملية بالتعاون مع وكيل السفينة (Dominion Shipping Agencies مصر)، وشركة النقل EWA Group، حيث تم التخطيط المسبق لمسار التحرك من لحظة وصول السفينة وحتى خروج الشحنة، بما يضمن النقل الآمن والسلس دون أي تعطيل.

وفي تعليق له على هذا النجاح، قال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا: "إن مناولة هذه الشحنة العملاقة تعكس القدرات المتكاملة لميناء السخنة كمنصة لوجستية قادرة على إدارة أصعب عمليات الشحن وأكثرها تعقيدًا من حيث الوزن والأبعاد، فنحن في دي بي ورلد ملتزمون بدعم الاقتصاد المصري عبر تسهيل حركة التجارة والصناعة، وتعزيز مكانة السخنة كبوابة رئيسية للبحر الأحمر ومركز لوجستي حديث".

تُعزز هذه العملية دور ميناء السخنة كمنصة استراتيجية لدعم المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة المجمع الصناعي الصيني والمشروعات الحيوية المرتبطة به، ومن خلال هذه العمليات، تسهم دي بي ورلد – مصر في تمكين سلاسل التوريد الصناعية، ودعم خطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.