أستاذ علاقات دولية: مصر تعمل على صياغة اتفاق يضمن عدم عودة إسرائيل للقتال في غزة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن نجاح المفاوضات مرهون بقدرة الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، على إيجاد صيغة تضمن تحقيق المطالب الأساسية للطرفين وتمنع إسرائيل من مواصلة مخططاتها العسكرية تحت غطاء المفاوضات.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن إسرائيل تريد استعادة المحتجزين فقط، ثم تستخدم رفض حماس للشروط الأخرى كحجة ومبرر لاستئناف القتال وتدمير ما تبقى من غزة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن تل أبيب تتعمد وضع شروط تعجيزية بهدف إفشال المباحثات وتحميل حماس المسؤولية، مؤكدا أن حماس تعتبر ورقة المحتجزين هي ورقة المناورة الوحيدة المتبقية لديها، وتخشى التخلي عنها دون الحصول على ضمانات حقيقية بوقف دائم لإطلاق النار.

وأشار إلى أن مصر تعمل على صياغة اتفاق يضمن عدم عودة إسرائيل للقتال بعد تحقيق هدفها الأول، وتسعى لوقف دائم للحرب بدلاً من هدنة مؤقتة.