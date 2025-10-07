قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوني تتراجع عن ألعاب منتظرة وسامسونج تقلص مواصفات هاتفها الرائد

سوني
سوني
احمد الشريف

في تقارير متفرقة، تكشف الأخبار عن قرارات استراتيجية لشركات كبرى مثل سامسونج و سوني قد تؤثر على عشاق منتجاتهما، بالإضافة إلى تحديات تواجهها شركة OpenAI في سعيها لدخول سوق الأجهزة.

سوني تتراجع سرًا عن ألعاب PlayStation منتظرة

أفادت تقارير داخلية صادرة من مصادر موثوقة أن شركة سوني قد اتخذت قرارًا سريًا بالتراجع عن تطوير عدد من الألعاب التي كان ينتظرها عشاق PlayStation بفارغ الصبر منذ سنوات.

 يُعتقد أن هذا التراجع يرجع إلى إعادة تقييم استراتيجية الإنتاج، والتركيز على عناوين ذات عوائد مضمونة أو تحويل الموارد إلى تطوير خدمات البث والألعاب السحابية. 

هذا القرار قد يخيب آمال جزء كبير من قاعدة مستخدمي PlayStation التي تتطلع دائمًا إلى العناوين الحصرية التي تميز المنصة.

سامسونج تقلص المواصفات في Galaxy Tab S10 Lite

في خطوة تهدف إلى خفض التكلفة وجعل الأجهزة اللوحية متاحة لشريحة أوسع، تشير التسريبات إلى أن شركة سامسونج تخطط لـ تقليص المواصفات في جهازها اللوحي القادم Galaxy Tab S10 Lite. 

من المتوقع أن يشمل التقليص استخدام معالج أقل قوة مقارنةً بالإصدارات الرئيسية، أو تقليل دقة الشاشة، أو حتى إزالة بعض الميزات المتقدمة مثل ماسح البصمات تحت الشاشة أو دعم بعض ملحقات S Pen. 

يهدف هذا القرار إلى تمييز فئة "Lite" بوضوح عن الفئة الرئيسية "S10" وجعلها خيارًا جذابًا للطلاب والمستخدمين الذين لديهم ميزانية محدودة.

تحديات OpenAI في تطوير جهاز الذكاء الاصطناعي المنتظر

تستمر شركة OpenAI، رائدة الذكاء الاصطناعي، في مواجهة تحديات كبرى ومعقدة خلال تطوير جهاز الذكاء الاصطناعي المخصص الذي أعلنت عنه سابقًا.

 لا تقتصر التحديات على الجانب التقني، مثل ضمان عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة على جهاز صغير ومحدود الموارد، بل تمتد إلى الجانب اللوجستي والتصنيعي.

 تحتاج الشركة إلى بناء نظام بيئي جديد بالكامل يدعم هذا الجهاز، بما في ذلك واجهة مستخدم جديدة وتطبيقات مصممة خصيصًا للتفاعل الصوتي والسياقي، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام الإطلاق السريع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

