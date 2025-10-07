طلاب مدارس أسوان الرسمية للغات يهنئون المحافظ بذكرى نصر أكتوبر

قام طلاب المدارس الرسمية للغات بتقديم آسمى آيات التهنئة والتقدير إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة الإحتفالات الوطنية التى تعيشها المحافظة بالذكرى الـ 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

جاء ذلك بحضور محمود بدوى مدير عام المديرية ، وفيصل عبد النعيم مدير التعليم العام ، وعبير أبو النجا مدير التجربيات.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية ترسيخ قيم الولاء والإنتماء فى نفوس الطلاب ، وهذا يتطلب ضرورة تكثيف التوعية داخل المدارس حول عظمة حرب أكتوبر والدروس المستفادة منها بإعتبارها نموذجاً فريداً للتخطيط والإرادة والإيمان بالوطن لتظل ملحمة أكتوبر رمزاً خالداً للعزة والكرامة المصرية ، ومصدر إلهام للأجيال القادمة لبناء مستقبل مشرق ملئ بكل الخير .

انتصارات اكتوبر

وشدد المحافظ على أهمية غرس الروح الوطنية لدى أبنائنا ، وتعريفهم بتاريخ وطنهم الغالى مصر ليفتخروا ويعتزوا بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات فى السادس من أكتوبر عام 1973 ، تلك الحرب التى أعادت لمصر عزتها وكرامتها ، وأثبتت للعالم أن الإرادة المصرية لا تقهر ، وأن جيشها سيظل درع الوطن وسيفه فى مواجهة كل من يحاول المساس بأمنه وإستقراره ، وخاصة فى ظل القيادة الحكيمة والواعية من قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة .

هذا وفى أجواء وطنية ملئية بالفخر والإنتماء ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمناسبة الذكرى الـ52 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن العميد أحمد عبد الحكيم قائد مكتب المخابرات الحربية بأسوان ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكرى ، والعقيد محمد صبحى قائد مكاتب شئون القبائل ، واللواء أيمن شلبى مساعد مدير الأمن ، إلى جانب القيادات البرلمانية والعسكرية والأمنية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية والمجتمعية.

وخلال كلمته عبر الدكتور إسماعيل كمال عن بالغ إعتزازه وتقديره للقوات المسلحة الباسلة .