إبراهيم سعيد: إدارة الأهلي سبب رئيسي في تخطي الفريق فترة الصعوبات والعودة للمنافسة

أعرب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي كانت سببا في تخطي صعوبات الفريق بقيادة محمود الخطيب بالدعم الكبير الذي يوفره للاعبيه والجهاز الفني.

وواصل: "مشكلة نادي الزمالك أنه لا يوجد هدوء خاصة من جانب الإدارة، والمشكلة الأكبر أن جماهير الزمالك احتفلوا بالدوري مبكرًا بعد مجموعة من الانتصارات وصلت درجة كبيرة من الغرور للاعبي الفريق فكانت سبب رئيسي بسقوط الفريق.

وأتم: "الفوز يجلب استمرارية للفريق ويجعل الأجواء أكثر هدوء للفريق، لكن الزمالك مع ثلاث مباريات فقط وبدأت المطالب الكبيرة فشكلت مشكلة لعناصر الفريق وأتت بتعثرات".