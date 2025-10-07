الحرب على غزة.. 143 غارة للاحتلال خلال 72 ساعة و106 شهداء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ليلة الثلاثاء، إن 106 مواطنين ارتقوا خلال 72 ساعة جراء 143 غارة إسرائيلية على القطاع.

وأضاف المكتب، إن الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاع غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح، وذلك بحسب وكالة "صفا" الإخبارية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وتابع أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر الجاري وحتى نهاية يوم الاثنين 6 أكتوبر، نفّذ الاحتلال أكثر من (143) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد (106) من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (65) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

وشدد المكتب على أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.