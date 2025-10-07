تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادره 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 29 سفينة، منها السفينة (ALEXANDROS PETRAKIS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64875 طنا من القمح لصالح القطاع العام.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26690 طنا، تشمل : 14200 طن يوريا و 3019 طن أسمنت معبأ و 4121 طن كلينكر و 1405 أطنان من الجبس المعبأ و 3945 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70443 طنا، تشمل : 13420 طن قمح و 29800 طن ذرة و 2300 طن خردة و 11398 طن حديد و 2550 طن زيت طعام و 1373 طن خشب زان و 1800 طن عدس و 2700 طن فول صويا و 4293 طن بضائع متنوعة و 2706 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 809 أطنان.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 384 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 72 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3882 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68998 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 20894 طنا.



كما غادر قطار بحمولة إجمالية بلغت 1352 طنا من القمح متجها إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5300 حركة.

