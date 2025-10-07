قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادره 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 29 سفينة، منها السفينة (ALEXANDROS PETRAKIS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64875 طنا من القمح لصالح القطاع العام.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26690 طنا، تشمل : 14200 طن يوريا و 3019 طن أسمنت معبأ و 4121 طن كلينكر و 1405 أطنان من الجبس المعبأ و 3945 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 70443 طنا، تشمل : 13420 طن قمح و 29800 طن ذرة و 2300 طن خردة و 11398 طن حديد و 2550 طن زيت طعام و 1373 طن خشب زان و 1800 طن عدس و 2700 طن فول صويا و 4293 طن بضائع متنوعة و 2706 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 809 أطنان.


وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 384 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 72 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3882 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 68998 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 20894 طنا.


كما غادر قطار بحمولة إجمالية بلغت 1352 طنا من القمح متجها إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5300 حركة.
 

ميناء دمياط السفن الموجودة بالميناء المركز الإعلامي لهيئة الميناء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

خالد العناني

البحرين تهنئ مصر بفوز مرشحها خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"

روسيا

روسيا تحث الغرب على وقف نهج المواجهة وتحمل مسؤوليتها لإعادة إعمار أفغانستان

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

