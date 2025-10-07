مستشفى السنطة الجديد صرح طبي واعد يقترب من الظهور إلى النور

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مستشفى السنطة الجديد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، وفعاليات “أسبوع الخير” الذي يجسد مسيرة التنمية والعطاء في ربوع عروس الدلتا. وجاءت الجولة لمتابعة معدلات الإنجاز بالموقع والاطمئنان على سير العمل في واحد من أهم الصروح الطبية الجاري تنفيذها بالمحافظة لخدمة أهالي السنطة والقرى المجاورة جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمركز، ويُجسد رؤية الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات علاجية متطورة تليق بالمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وأوضح “الجندي” أن المستشفى يُقام على مساحة 4800 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 462 مليون جنيه، ويضم 190 سريرًا و23 حضّانة، إلى جانب قسم للطوارئ، ووحدة للغسيل الكلوي، و5 غرف عمليات رئيسية، وغرفتي ولادة طبيعية وقيصرية، و2 عنبر عناية مركزة بإجمالي 15 سريرًا، فضلًا عن مجموعة من العيادات الخارجية التي تغطي مختلف التخصصات.

دعم الأسر والعائلات

وأكد محافظ الغربية أن المستشفى الجديد صُمم وفق أحدث المعايير الهندسية والطبية ليصبح صرحًا صحيًا متكاملًا يعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمة علاجية متميزة، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع المشروع لحظة بلحظة وتوفر الدعم الكامل لتذليل أي عقبات أمام التنفيذ.

احتفالات العيد القومي

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره لجهود الأطقم التنفيذية والعاملين بالموقع، مشددًا على أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها في كل مكان.

واختتم محافظ الغربية جولته بتوجيه التهنئة لأهالي مركز السنطة بمناسبة الذكرى الـ227 لعيد الغربية القومي، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم من مشروعات على أرض المحافظة يعكس إصرار الدولة على مواصلة البناء وتحقيق التنمية الشاملة لأبناء عروس الدلتا.