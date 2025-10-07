قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستشفى السنطة الجديد صرح طبي واعد يقترب من الظهور إلى النور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مستشفى السنطة الجديد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، وفعاليات “أسبوع الخير” الذي يجسد مسيرة التنمية والعطاء في ربوع عروس الدلتا. وجاءت الجولة لمتابعة معدلات الإنجاز بالموقع والاطمئنان على سير العمل في واحد من أهم الصروح الطبية الجاري تنفيذها بالمحافظة لخدمة أهالي السنطة والقرى المجاورة جاء ذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمركز، ويُجسد رؤية الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات علاجية متطورة تليق بالمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وأوضح “الجندي” أن المستشفى يُقام على مساحة 4800 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 462 مليون جنيه، ويضم 190 سريرًا و23 حضّانة، إلى جانب قسم للطوارئ، ووحدة للغسيل الكلوي، و5 غرف عمليات رئيسية، وغرفتي ولادة طبيعية وقيصرية، و2 عنبر عناية مركزة بإجمالي 15 سريرًا، فضلًا عن مجموعة من العيادات الخارجية التي تغطي مختلف التخصصات.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد محافظ الغربية أن المستشفى الجديد صُمم وفق أحدث المعايير الهندسية والطبية ليصبح صرحًا صحيًا متكاملًا يعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمة علاجية متميزة، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأبناء الغربية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع المشروع لحظة بلحظة وتوفر الدعم الكامل لتذليل أي عقبات أمام التنفيذ.

احتفالات العيد القومي 

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره لجهود الأطقم التنفيذية والعاملين بالموقع، مشددًا على أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها في كل مكان.

واختتم محافظ الغربية جولته بتوجيه التهنئة لأهالي مركز السنطة بمناسبة الذكرى الـ227 لعيد الغربية القومي، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم من مشروعات على أرض المحافظة يعكس إصرار الدولة على مواصلة البناء وتحقيق التنمية الشاملة لأبناء عروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية اسبوع مستشفي السنطة احتفالات عيد القومي السنطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل صحة صلاة المرأة متوقفة على غطاء الرأس؟ .. أمين الفتوى يجيب

شيخ الازهر يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

حضور مهيب.. شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم ويدعو له.. صور

الفريق أول صدقي صبحي

الفريق أول صدقي صبحي يشارك فى صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد