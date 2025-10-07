اكتشف خيانتها من ارتباكها.. محامي يطعن زوجته بعد ضبطها بأحضان عشيقها بالطالبية

شرع محامي في قتل زوجته بعدما ضبطها في أحضان عشيقها داخل منزل الزوجية بمنطقة الطالبية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الطالبية بإصابة سيدة بطعنات داخل شقة بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لبيان ملابساته وبالفحص تبين العثور على ممرضة مصابة بطعنة في جسدها، نقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أشارت التحريات إلى أن الزوج عاد من عمله بشكل مفاجئ فتأخرت زوجته في فتح باب الشقة ولاحظ ارتباكها اكتشف خيانتها له خاصة بعدما ضبط زميلها الممرض في الشقة بعدما حضر لممارسة الرذيلة معها مستغلان غياب زوجها في العمل فقام بطعن زوجته وأمسك بالعشيق لحين وصول رجال الشرطة.

ألقت مباحث الطالبية القبض على الزوج والعشيق وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.