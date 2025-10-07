محافظا دمياط وأسيوط يُهنئان خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

بعث محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، برقية تهنئة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، لفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة " اليونسكو".



وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا الفوز التاريخي للدكتور العناني كأول مدير عام مصرى وعربى للمنظمة ، يعكس مكانة مصر على الساحة الدولية وقدرات الكفاءات المصرية في تحقيق الريادة و تقديم إسهامات كبيرة لتعزيز الثقافة والحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الذي جاء تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى السادس من أكتوبر، يُضاف إلى سجل إنجازات مصر التاريخية بمختلف المجالات.



وأعرب الشهابي عن خالص أمنياته إلى الدكتور خالد العناني بالتوفيق في منصبه الدولي الرفيع ، والذي جاء تكليلا لجهوده في مسيرته الوطنية المشرفة.

من جانبه ، هنأ محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، الدكتور خالد العناني، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الدولية الجديدة.



وأعرب المحافظ - في بيان اليوم - عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، مؤكدًا أن فوز الدكتور العناني يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية ، ويعكس ما تحظى به الكفاءات المصرية من تقدير وثقة في المحافل العالمية.



وأشار إلى أن هذا الحدث التاريخي يأتي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليضيف إلى يوم النصر معنى جديدًا، إذ تنتصر مصر اليوم بالعلم والمعرفة كما انتصرت بالأمس بالسلاح والإرادة، قائلا إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة ريادتها الثقافية والحضارية.



وأضاف، نبارك لمصر هذا الإنجاز الذي يسعد كل مصري، وندعو الله أن يوفق الدكتور خالد العناني في مهمته لخدمة الثقافة العالمية بما يليق بتاريخ مصر وحضارتها.