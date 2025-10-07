قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ قانون دولي: فوز خالد العناني باليونسكو تتويج لدور مصر الحضاري ورسالة ثقة من العالم في كفاءتها

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رنا أشرف

في إنجاز دولي جديد يضاف إلى رصيد مصر من النجاحات على الساحة العالمية، جاء فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

وقد اعتبر عدد من الخبراء أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لدور مصر الحضاري والتاريخي في حماية التراث الإنساني، وترسيخًا لثقة المجتمع الدولي في القدرات المصرية المؤهلة لقيادة المؤسسات العالمية.

خبير دولي: فوز العناني باليونسكو انتصار للكفاءة المصرية وتتويج لدور مصر الحضاري

رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل انتصارا للكفاءة المصرية وتتويجا لدور مصر الحضاري في المحافل الدولية.

اعتراف دولي بالكفاءة المصرية

وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن فوز الدكتور العناني يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية والاعتراف بالخبرة المصرية الاستثنائية في حماية التراث الثقافي العالمي. 

وأوضح أن مصر التي تحتضن ثلث آثار العالم تمتلك مؤهلات فريدة لقيادة المنظمة الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني.

دور مصر التاريخي في اليونسكو

وأكد مهران أن مصر عضو مؤسس في اليونسكو منذ 1945 ولعبت دورا محوريا في نشاطات المنظمة على مدى ثمانية عقود. 

وأشار إلى أن هذا الفوز يؤكد الثقل المصري في المنظمات الدولية والقدرة المصرية على كسب ثقة المجتمع الدولي.

مسؤوليات قانونية كبرى

وبين أن المدير العام لليونسكو يتحمل مسؤوليات قانونية كبرى وفقا للميثاق الدستوري للمنظمة تشمل حماية التراث الثقافي المهدد بالحروب والكوارث وتعزيز التعليم ودعم البحث العلمي والدفاع عن حرية التعبير. 

كما أكد أن الدكتور العناني بخبرته الواسعة قادر على الاضطلاع بهذه المسؤوليات بكفاءة عالية.

وختم بالتهنئة لمصر قيادة وشعبا بهذا الإنجاز مؤكدا أن الفوز يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الدور المصري في حماية التراث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلم والثقافة.



 

