انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو
ليلة ساخنة أمام مجمع محاكم سوهاج.. مرشحو البرلمان يبيتون أمام المحاكم لتقديم أوراقهم
هواتف تكشف الجريمة.. القبض على فتاتين بسبب فيديوهات رقص فاضحة بالقاهرة
ناقد رياضي: المدرب الأجنبي لا يحب «الدوشة».. والاستقرار سر نجاح الأهلي
بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
مصر في قلب اليونسكو .. فوز خالد العناني تتويج لتاريخ من الحضارة والريادة الثقافية
مستشار عسكري: مباحثات شرم الشيخ امتداد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
كيف تتخلص من الكوابيس أثناء النوم؟.. بـ 4 آيات اقرأها على الفراش
يستحق التقدير.. ميدو يعلق على تجاهل الخطيب لـ حسام غالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: استمرار فيريرا بالزمالك خسارة كبيرة.. والفارق مع الأهلي قد يصل لـ20 نقطة

فيريرا
فيريرا
محمد سمير

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك يكرر نفس الأخطاء الفنية دون أن يعمل على معالجتها، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يعاني من ضعف واضح في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما أثر بشكل كبير على الفاعلية الهجومية للفريق خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح “حمودة” خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن استمرار فيريرا على رأس الجهاز الفني للزمالك يمثل خسارة كبيرة للفريق، متوقعًا أن تتواصل النتائج السلبية إذا لم يتم إجراء تغيير سريع في القيادة الفنية، مضيفًا: “لو استمرّ فيريرا، الفارق بين الزمالك والأهلي قد يصل إلى عشرين نقطة بنهاية الموسم”.

كما تطرق للحديث عن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا أن بيراميدز سيكون منافسًا قويًا على اللقب بفضل امتلاكه قائمة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز.

وأشار حمودة إلى أن الأهلي رغم قوته، إلا أن بعض صفقاته الجديدة لم تقدم الإضافة المنتظرة، وأن هناك خطوطًا داخل الفريق تحتاج إلى تدعيم.

وفي ختام تصريحاته، وجه حمودة الشكر إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني، مؤكدًا سعادتهم بقيادته للفراعنة نحو التأهل لكأس العالم المقبل، لكنه نصحه بمراجعة اختياراته قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة.

الزمالك فيريرا يانيك فيريرا أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق المدير الفني لنادي الزمالك

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم

نائب رئيس جامعة الأزهر: فقد الدكتور أحمد عمر هاشم مصيبة كبرى للأمة

علامات حسن الخاتمة

علامات حسن الخاتمة عند الغسل.. 4 أشياء تظهر بجسد الميت

الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم: والدي نذرني لخدمة الأزهر والقرآن والسنة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

