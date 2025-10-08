أحمد حمودة: استمرار فيريرا بالزمالك خسارة كبيرة.. والفارق مع الأهلي قد يصل لـ20 نقطة

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك يكرر نفس الأخطاء الفنية دون أن يعمل على معالجتها، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يعاني من ضعف واضح في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما أثر بشكل كبير على الفاعلية الهجومية للفريق خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح “حمودة” خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن استمرار فيريرا على رأس الجهاز الفني للزمالك يمثل خسارة كبيرة للفريق، متوقعًا أن تتواصل النتائج السلبية إذا لم يتم إجراء تغيير سريع في القيادة الفنية، مضيفًا: “لو استمرّ فيريرا، الفارق بين الزمالك والأهلي قد يصل إلى عشرين نقطة بنهاية الموسم”.

كما تطرق للحديث عن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا أن بيراميدز سيكون منافسًا قويًا على اللقب بفضل امتلاكه قائمة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز.

وأشار حمودة إلى أن الأهلي رغم قوته، إلا أن بعض صفقاته الجديدة لم تقدم الإضافة المنتظرة، وأن هناك خطوطًا داخل الفريق تحتاج إلى تدعيم.

وفي ختام تصريحاته، وجه حمودة الشكر إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني، مؤكدًا سعادتهم بقيادته للفراعنة نحو التأهل لكأس العالم المقبل، لكنه نصحه بمراجعة اختياراته قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة.