الأنبا بشارة يحتفل بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس إيمان ونور بملوي

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس إيمان ونور، بكنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

جاء ذلك بمشاركة الأب تيموثاوس نبيل، راعي الكنيسة، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وقدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في العالم، ومن لأجل الكنيسة، والخدمة.

وفي كلمته، أشار الأب المطران إلى أهمية العمل على البناء المستمر للأسرة، من خلال غرس قيم الاحترام، والمحبة، والتعايش المشترك بين الجميع، وإيجاد الجسور للتلاقي بين الأفراد، والثقافات المختلفة، كما تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة.