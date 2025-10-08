قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
محافظات

الشباب والرياضة تختتم برنامج تنمية مهارات اللغات بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لتأهيل الكوادر الشبابية – فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة الغردقة، داخل المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

شهد فعاليات الختام الأستاذ فراج عبد المقصود وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، وسط حضور شبابي متميز من أبناء المحافظة المشاركين في البرنامج.

 تنمية المهارات لمواكبة سوق العمل
استهدف البرنامج تزويد الشباب المشاركين بالمهارات اللغوية الأساسية المطلوبة في قطاعي السياحة والضيافة، اللذين يمثلان ركيزة الاقتصاد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بإشراف الدكتورة سارة الأمين – أخصائي تطوير مهني ومدرب اللغة الإنجليزية بالمركز – والدكتور محمود عرفة مدرب اللغة الألمانية.

ويشمل البرنامج تدريب الشباب على سبع لغات من أكثر اللغات طلبًا في سوق العمل: (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية)، استنادًا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الوزارة مع الشباب خلال السنوات الماضية.

 الهدف.. قيادة شبابية مؤهلة لغويًا وثقافيًا
يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للقيادات الشبابية المتميزة في جميع محافظات الجمهورية، لتمكينهم من خوض غمار سوق العمل بكفاءة، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع نظرائهم في الخارج، وبناء جسور من التفاهم والتبادل الثقافي والمعرفي.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يواصل نجاحه للعام الخامس على التوالي، محققًا أثرًا ملموسًا في دعم التأهيل اللغوي والمهني للشباب المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتنمية قدراته.

 شروط المشاركة ودعم الوزارة للمستفيدين
كانت الوزارة قد أعلنت شروط الالتحاق بالبرنامج، والتي شملت الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، والحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يُنفذ بها البرنامج، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة.

وتتحمل وزارة الشباب والرياضة 50% من رسوم التدريب لكل مستوى، بينما يتحمل المشارك النسبة المتبقية ورسوم اختبار تحديد المستوى، ويحصل كل متدرب على شهادة معتمدة باجتياز المستوى التدريبي. كما تم تخصيص 10% من فرص المشاركة لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، تقديرًا لتضحياتهم.

ختام البرنامج بمحافظة البحر الأحمر يعكس استمرار الدولة في دعم شبابها، وتأهيلهم لغويًا وثقافيًا ومهنيًا، ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في الداخل والخارج.

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوةً تثقيفية بعنوان: بصمة ضمير في ضوء أخلاق المهنة

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

