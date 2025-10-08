الشباب والرياضة تختتم برنامج تنمية مهارات اللغات بالبحر الأحمر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لتأهيل الكوادر الشبابية – فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة الغردقة، داخل المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

شهد فعاليات الختام الأستاذ فراج عبد المقصود وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، وسط حضور شبابي متميز من أبناء المحافظة المشاركين في البرنامج.

تنمية المهارات لمواكبة سوق العمل

استهدف البرنامج تزويد الشباب المشاركين بالمهارات اللغوية الأساسية المطلوبة في قطاعي السياحة والضيافة، اللذين يمثلان ركيزة الاقتصاد بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بإشراف الدكتورة سارة الأمين – أخصائي تطوير مهني ومدرب اللغة الإنجليزية بالمركز – والدكتور محمود عرفة مدرب اللغة الألمانية.

ويشمل البرنامج تدريب الشباب على سبع لغات من أكثر اللغات طلبًا في سوق العمل: (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية)، استنادًا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الوزارة مع الشباب خلال السنوات الماضية.

الهدف.. قيادة شبابية مؤهلة لغويًا وثقافيًا

يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية للقيادات الشبابية المتميزة في جميع محافظات الجمهورية، لتمكينهم من خوض غمار سوق العمل بكفاءة، وتعزيز قدراتهم على التواصل مع نظرائهم في الخارج، وبناء جسور من التفاهم والتبادل الثقافي والمعرفي.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يواصل نجاحه للعام الخامس على التوالي، محققًا أثرًا ملموسًا في دعم التأهيل اللغوي والمهني للشباب المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتنمية قدراته.

شروط المشاركة ودعم الوزارة للمستفيدين

كانت الوزارة قد أعلنت شروط الالتحاق بالبرنامج، والتي شملت الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، والحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يُنفذ بها البرنامج، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة.

وتتحمل وزارة الشباب والرياضة 50% من رسوم التدريب لكل مستوى، بينما يتحمل المشارك النسبة المتبقية ورسوم اختبار تحديد المستوى، ويحصل كل متدرب على شهادة معتمدة باجتياز المستوى التدريبي. كما تم تخصيص 10% من فرص المشاركة لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، تقديرًا لتضحياتهم.

ختام البرنامج بمحافظة البحر الأحمر يعكس استمرار الدولة في دعم شبابها، وتأهيلهم لغويًا وثقافيًا ومهنيًا، ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في الداخل والخارج.