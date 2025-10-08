قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات بشمال فيتنام

فيضانات واسعة النطاق شمال فيتنام
فيضانات واسعة النطاق شمال فيتنام
محمد على


تسببت العواصف الشديدة التي أعقبت إعصار ماتمو في فيضانات واسعة النطاق شمال فيتنام، وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارًا بآلاف المنازل.

ورغم أن الإعصار لم يضرب فيتنام مباشرةً، إلا أنه جلب أمطارًا غزيرة، مما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه، وغمر المنازل، وتسبب في انهيارات أرضية عديدة في المنطقة التي واجهت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر.

وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الفيتنامية، تضرر أكثر من 4800 منزل حتى يوم الثلاثاء. 

أفادت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص جراء انهيارات أرضية في مقاطعتي كاو بانج وثانه هوا، وغرق أربعة آخرون بعد أن جرفتهم الفيضانات في تاي نجوين وثانه هوا. 

كما لقي شخص حتفه بسبب صاعقة برق في باك نينه.

في مقاطعة تاي نجوين المتضررة بشدة شمال العاصمة هانوي، غمرت مياه نهر كاو عدة قرى، حيث أفاد السكان بأن المياه تدفقت بسرعة كبيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من نقل أثاثهم. 

تم عزل بعض الأحياء، ونشرت السلطات قوارب إنقاذ لتقديم الإغاثة. 

توقفت الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء، لكن التحذيرات لا تزال قائمة بشأن المناطق المنخفضة حيث من المتوقع أن تستمر الفيضانات حتى نهاية الأسبوع.

وافق رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج (5.3 مليون دولار) لمساعدة المقاطعات الشمالية المتضررة من الفيضانات، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

تشهد فيتنام سنويًا ما بين 10 و13 إعصارًا استوائيًا، إلا أن وتيرة الأعاصير القوية المتتالية تتزايد، مما يشير إلى تحول مدفوع بتغير المناخ، وفقًا لبنيامين هورتون، عميد كلية الطاقة والبيئة بجامعة مدينة هونج كونج. 

الأمطار الغزيرة فيضانات شمال فيتنام إعصار ماتمو فيتنام الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

التقييمات الاسبوعية

طمن أولادك.. رابط تحميل التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف 2025-2026

طرق اسهل للمذاكرة

لو حاسس بالكسل.. 5 حيل نفسية تحفزك على المذاكرة لوقت أطول

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد