الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات بشمال فيتنام



تسببت العواصف الشديدة التي أعقبت إعصار ماتمو في فيضانات واسعة النطاق شمال فيتنام، وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارًا بآلاف المنازل.

ورغم أن الإعصار لم يضرب فيتنام مباشرةً، إلا أنه جلب أمطارًا غزيرة، مما أدى إلى فيضان الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه، وغمر المنازل، وتسبب في انهيارات أرضية عديدة في المنطقة التي واجهت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر.

وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الفيتنامية، تضرر أكثر من 4800 منزل حتى يوم الثلاثاء.

أفادت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص جراء انهيارات أرضية في مقاطعتي كاو بانج وثانه هوا، وغرق أربعة آخرون بعد أن جرفتهم الفيضانات في تاي نجوين وثانه هوا.

كما لقي شخص حتفه بسبب صاعقة برق في باك نينه.

في مقاطعة تاي نجوين المتضررة بشدة شمال العاصمة هانوي، غمرت مياه نهر كاو عدة قرى، حيث أفاد السكان بأن المياه تدفقت بسرعة كبيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من نقل أثاثهم.

تم عزل بعض الأحياء، ونشرت السلطات قوارب إنقاذ لتقديم الإغاثة.

توقفت الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء، لكن التحذيرات لا تزال قائمة بشأن المناطق المنخفضة حيث من المتوقع أن تستمر الفيضانات حتى نهاية الأسبوع.

وافق رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج (5.3 مليون دولار) لمساعدة المقاطعات الشمالية المتضررة من الفيضانات، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

تشهد فيتنام سنويًا ما بين 10 و13 إعصارًا استوائيًا، إلا أن وتيرة الأعاصير القوية المتتالية تتزايد، مما يشير إلى تحول مدفوع بتغير المناخ، وفقًا لبنيامين هورتون، عميد كلية الطاقة والبيئة بجامعة مدينة هونج كونج.