تكنولوجيا وسيارات

دفع رباعي .. أشتري جيب شيروكي KK سعرها 650 ألف جنيه

جيب شيروكي KK موديل 2009
جيب شيروكي KK موديل 2009
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب شيروكي KK موديل 2009

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب شيروكي KK موديل 2009، وتنتمي KK لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب شيروكي KK موديل 2009 الخارجية

جيب شيروكي KK موديل 2009

تظهر سيارة جيب شيروكي KK موديل 2009 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية كبيرة يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها إشارات صغيرة علي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك جيب شيروكي KK موديل 2009

جيب شيروكي KK موديل 2009

تستمد سيارة جيب شيروكي KK موديل 2009 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب شيروكي KK موديل 2009

جيب شيروكي KK موديل 2009

تحتوي مقصورة سيارة جيب شيروكي KK موديل 2009 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والإشارات، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة من الداخل، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر جيب شيروكي KK موديل 2009

جيب شيروكي KK موديل 2009

تباع سيارة جيب شيروكي KK موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري السيارات الـ SUV الرياضية جيب شيروكي KK موديل 2009 شيروكي KK موديل 2009 محرك جيب شيروكي KK شيروكي kk سعر جيب شيروكي KK

