باراك: أي ادعاء بأن زيارة الحسكة تقوض مصالح تركيا أو وحدة أراضيها باطل

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن زيارته للحسكة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي والتنسيق في مكافحة الإرهاب ووصول المساعدات.

وقال باراك في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام سورية: زرت الحسكة لتسهيل ومتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الاتفاق يُعد محوريا لأمن سوريا ولمصالح تركيا والولايات المتحدة الاستراتيجية.

ولفت كذلك إلى أن الزيارة تمت بشفافية كاملة وبروح التعاون الإقليمي وأن أي ادعاء بأن الزيارة تقوض مصالح تركيا أو وحدة أراضيها هو ادعاء باطل.

وختم تصريحاته قائلا: مهمتي تركز على تقليل التهديدات العابرة للحدود وتعزيز السلام وإعادة الإعمار في المنطقة.