رسمياً.. تغيير الساعة في مصر في هذا الموعد

يترقب المصريون موعد تغيير الساعة و انطلاق التوقيت الشتوي في مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والمقرر له التطبيق الرسمي في نهاية أكتوبر الجاري، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي رسمياً .

قانون التوقيت الصيفي والشتوي

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا عند منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

وبهذا يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في جميع محافظات مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

التوقيت الشتوي2025



موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر سيكون مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تعود الساعة إلى الحادية عشرة مساءً

موعد تغيير الساعة في مصر

سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ منذ الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي .

تأخير الساعة

ومع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في نهاية اكتوبر الجاري ، سيبدأ تغيير الساعة لتصبح الساعة 11 مساءً بدلاً من 12 منتصف الليل .

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وبدأ العد التنازلي لإلغاء التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي2025 في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة لتعود الحياة إلى نظامها المعتاد في مواعيد العمل والدراسة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025

لماذا يتم تغيير التوقيت يوم الجمعة؟

أوضحت الحكومة سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت، وهو كونه يوم إجازة رسمية لمعظم القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. يهدف هذا الاختيار إلى:

-تقليل الاضطرابات: تجنب حدوث أي ارتباك أو أخطاء محتملة قد تؤثر على سير العمل.

-فرصة للتأقلم: منح المواطنين وقتًا كافيًا (يوم الإجازة) للتكيف مع التوقيت الجديد قبل العودة إلى العمل يوم السبت.



قانون العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات.

وجاء هذا القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف.