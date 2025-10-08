قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

غرفة عمليات بمستقبل وطن لمتابعة تقديم مرشحي الفردي لأوراقهم في انتخابات نواب 2025

مستقبل وطن
مستقبل وطن

شكلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، غرفة عمليات، منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية، بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.

وباشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب بأوراقهم، في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، عملها، بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين، بكافة المحافظات.

وتابعت الغرفة، سير عملية تقديم مرشحي الحزب، بأوراقهم، منذ ساعات الصباح الباكر، مع فتح باب تلقي طلبات الترشيح، وتقديم المشورة اللازمة، لتذليل العقبات أمام المرشحين.

وتواصل غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عملها، حتي غلق باب الترشيح، وانتهاء كافة المرشحين من التقدم بأوراق ترشحهم.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن غرفة العمليات المركزية مجلس النواب 2025

