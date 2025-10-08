غرفة عمليات بمستقبل وطن لمتابعة تقديم مرشحي الفردي لأوراقهم في انتخابات نواب 2025

شكلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، غرفة عمليات، منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية، بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.

وباشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب بأوراقهم، في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، عملها، بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين، بكافة المحافظات.

وتابعت الغرفة، سير عملية تقديم مرشحي الحزب، بأوراقهم، منذ ساعات الصباح الباكر، مع فتح باب تلقي طلبات الترشيح، وتقديم المشورة اللازمة، لتذليل العقبات أمام المرشحين.

وتواصل غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عملها، حتي غلق باب الترشيح، وانتهاء كافة المرشحين من التقدم بأوراق ترشحهم.