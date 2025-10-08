خبير عن لقاءات غزة بشرم الشيخ: المنطقة أمام فرصة ذهبية لتحقيق السلام

أكد اللواء أركان حرب د. محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تدعم بقوة جهود التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غزة، مشيرًا إلى أن العناوين الكبرى المطروحة على طاولة المفاوضات مثل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية تمثل مؤشرات مشجعة للغاية، لكنها تفتح في الوقت نفسه ملفات حساسة تحتاج إلى معالجة دقيقة، وفي مقدمتها مستقبل حركة حماس ومسألة نزع سلاحها.

وقال في حواره في برنامج “ المشهد ” المذاع على قناة “ تن”، :" مفاوضات شرم الشيخ الحالية تعيد إلى الأذهان أجواء اتفاقية كامب ديفيد التاريخية، مؤكدًا أن المنطقة تقف أمام فرصة ذهبية لتحقيق السلام إذا ما تم استثمار الزخم السياسي والدبلوماسي القائم حاليًا.



وأوضح أن التفاصيل الدقيقة هي التي ستحكم نجاح الاتفاق من عدمه، مؤكدًا أهمية النظر إلى خلفيات القضايا المعقدة والتعامل معها بواقعية سياسية.



وأشار إلى أن انطباعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشجعة للغاية، وكذلك دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في جهود السلام، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس جدية المجتمع الدولي في دعم الحلول الدبلوماسية وإنهاء الصراع.



واختتم اللواء قشقوش تصريحاته بالتأكيد على أن المناخ العام في مصر والعالم العربي حاليًا يوحي بحالة انتصار سياسي ومعنوي، يمكن أن تُترجم إلى سلام حقيقي يغيّر وجه المنطقة ويعيد الاستقرار إليها.