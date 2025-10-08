السفير ماجد عبد الفتاح: يجب استمرار الضغط الدولي والعربي في مفاوضات شرم الشيخ

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التعامل مع الملف الفلسطيني من خلال قنوات شخصية ومباشرة، عبر مبعوثيه الخاصين جاريد كوشنر وويتسكوف، بدلًا من السفراء الأمريكيين في الأمم المتحدة أو العواصم المختلفة، موضحًا أن نحو 12 دولة عربية لا يوجد بها سفراء للولايات المتحدة، وهو ما يعكس محدودية القنوات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة.

وشدد في لقاء مع الإعلامي محمد عبيد، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة استمرار الضغط الدولي والعربي خلال المفاوضات المقبلة، سواء في شرم الشيخ أو غيرها، لضمان التزام واشنطن بتنفيذ خطتها كما وعدت، مشيرًا إلى أن غياب السلطة الفلسطينية عن المفاوضات الجارية يمثل ثغرة كبيرة، خاصة وأنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ أي اتفاق على الأرض.

وأكد أن السلطة الفلسطينية هي التي تدير شؤون المواطنين في الأراضي الفلسطينية، من إصدار الوثائق الرسمية وتوفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين، ولذلك فإن أي تسوية لا يمكن أن تنجح دون مشاركتها الفاعلة.

واختتم السفير ماجد عبد الفتاح تصريحه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان خطة تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، إلى جانب الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا متزايدًا للدعم العربي في تنفيذ هذه الجهود على الأرض، من أجل تثبيت الاستقرار وتحقيق السلام العادل.