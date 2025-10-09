قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
رغم تفاهمات شرم الشيخ.. إسرائيل تعلن تأجيل اجتماع الكابينت بشأن غزة
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاحتفال بعيد "الشهيد موريس" ببنها وقويسنا

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، قداس عيد الشهيد موريس قائد الفرقة الطيبية، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٥ من شهر توت، في كنيسة الشهيد موريس والقديس لعازر حبيب الرب الملحقة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية في قرية كفر عبده. 

القداس الإلهي 

كما دشّن نيافته عددًا من الأيقونات خلال القداس الإلهي، وعقب الصلاة تفقد أعمال الإنشاءات بالكنيسة، وافتتح بيت "أم النور الحقيقي" للخلوات بنظام الأديرة.

وكان نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، زار ، مقر قيادة القطاع العسكري في أسوان، وذلك للاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدم نيافته التهاني إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والعميد أحمد كمال، قائد القطاع العسكري بأسوان، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والتنفيذية في المحافظة.

ورافق نيافته خلال الزيارة وفدًا من الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لحزب العمال الكوري

رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى كوريا الديمقراطية

رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف

باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

وزير خارجية النرويج

النرويج تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن اتفاق غزة

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

