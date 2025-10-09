الاحتفال بعيد "الشهيد موريس" ببنها وقويسنا

صلى نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، قداس عيد الشهيد موريس قائد الفرقة الطيبية، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ٢٥ من شهر توت، في كنيسة الشهيد موريس والقديس لعازر حبيب الرب الملحقة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية في قرية كفر عبده.

القداس الإلهي

كما دشّن نيافته عددًا من الأيقونات خلال القداس الإلهي، وعقب الصلاة تفقد أعمال الإنشاءات بالكنيسة، وافتتح بيت "أم النور الحقيقي" للخلوات بنظام الأديرة.

وكان نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، زار ، مقر قيادة القطاع العسكري في أسوان، وذلك للاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدم نيافته التهاني إلى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والعميد أحمد كمال، قائد القطاع العسكري بأسوان، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والتنفيذية في المحافظة.

ورافق نيافته خلال الزيارة وفدًا من الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.