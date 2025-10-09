وفد أمريكي رفيع يشارك في مفاوضات شرم الشيخ وضمانات لوقف إطلاق النار

أكد كريم حاتم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مفاوضات شرم الشيخ شهدت اليوم حضور وفد أمريكي رفيع المستوى ضم كلاً من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، في مؤشر على الأهمية التي توليها واشنطن لهذه المحادثات.

وأضاف حاتم خلال مداخلة تلفزيونية، أن الاجتماع الذي حضره الوفد الأمريكي مع الوسطاء المصريين والقطريين استمر ما بين ساعة إلى ساعة ونصف، قبل أن ينتقل الوسطاء إلى لقاء وفد حركة حماس.

وكشف حاتم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرّح فجر اليوم بأنه "يضمن شخصياً تقريبًا" التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وعدم العودة للقتال بعد تسلُّم الأسرى والمحتجزين، في استجابة مباشرة لأحد أبرز مطالب حركة حماس، التي طالبت مرارًا بضمانات حقيقية في هذا الشأن نظرًا لتعقيدات التجارب السابقة.