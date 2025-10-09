ضبط شخص نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.