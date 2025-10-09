قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
الفصائل الفلسطينية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة اليوم .. من هو ؟
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

ضبط شخص نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج في القاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

عمرو دوارة

خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

محمود ياسين جونيور

محمود ياسين جونيور يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "لينك"

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

