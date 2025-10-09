قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على فتاتين يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالعجوزة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبطه وبصحبته سيدتين "إحداهن لها معلومات جنائية" ، أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

