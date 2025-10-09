في حفل توزيع جوائز قمة الكوميسا.. منح المصرية فريدة عيد جائزة أفضل مصممة لعام 2025

خلال حفل توزيع جوائز القمة الرابعة والعشرين لقمة "الكوميسا" التي يشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منح معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي (ALLPI) المُصممة المصرية فريدة عيد، جائزة أفضل مُصممة لعام ٢٠٢٥ ضمن فعاليات معرض مواهب تصميم الجلود في أفريقيا "الجلود الطبيعية تظل متميزة".

وتسلم الجائزة نيابة عن فريدة عيد، مُمثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي إنه في العام الثالث تظل القارة الأفريقية جزءًا من الحملة العالمية " الجلود الطبيعة تظل متميزة".

وأوضح المعهد، في خطاب، أن فريدة عيد، بوصفها أفضل مصممة أفريقية لهذا العام فإنها ستمثل أفريقيا في المعرض الدولي "الجلود الطبيعية تظل متميزة" المقرر أن تستضيفه تايوان نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض أعمالها إلى جانب أعمال فائزين عالميين آخرين.

وأضاف المعهد: تقديرًا لهذا الإنجاز المتميز، تم تكريم فريدة عيد أيضًا في القمة الرابعة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، وتؤكد هذه الجائزة المرموقة، على إنجازها الشخصي ومساهمة مصر المتميزة في الصناعات الجلدية في أفريقيا.