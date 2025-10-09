جمال رائف: تراجع في فكرة تكليف توني بلير بإدارة غزة

قال الباحث السياسي جمال رائف، إن المسودة الأولى لاتفاق وقف الحرب تم التوقيع عليها رسميًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على بقاء 53% من مساحة قطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مؤقتًا، على أن يتم تحرير باقي المناطق تدريجيًا، ثم يتراجع جيش الاحتلال خطوة بخطوة حتى الانسحاب إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل القطاع.

وأوضح جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة ستشهد تعقيدات دبلوماسية كبيرة، معتبرًا أننا أمام بداية مرحلة جديدة أكثر صعوبة تتطلب توازنًا سياسيًا ودعمًا دوليًا حقيقيًا.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هناك تراجعًا في فكرة تكليف توني بلير بإدارة القطاع، واصفًا بلير بأنه أحد مهندسي "الخريف الغربي" وله سجل سيئ في العراق وتجربة غير موفقة في الشرق الأوسط.

وأضاف جمال رائف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث حاليًا عن السلام، لكن المرحلة المقبلة تتطلب اختيار شخصيات تمتلك الكفاءة والجدارة، مع الاعتماد على السلطة الفلسطينية كممثل شرعي، مؤكدًا أن "المنطقة أمام لحظات اختبار صعبة، وسط كمائن سياسية واستعدادات إسرائيلية للتربص بأي تحرك فلسطيني".