أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الفلك هذا الأسبوع .. مفاجآت مالية للعذراء وتطورات عاطفية للجدي

ريهام قدري

تشير توقعات علماء الفلك إلى أسبوع حافل بالأحداث لمواليد برج العذراء، حيث تلوح في الأفق فرص مالية جديدة أو مشروع ناجح بعد فترة من الجهد الطويل.

 أما مواليد برج الجدي فيعيشون فترة مميزة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع اعترافاً بالحب أو بداية علاقة مستقرة.


في المقابل، ينصح الفلك مواليد برج الميزان بعدم الدخول في نقاشات حادة داخل العمل، بينما يحتاج برج السرطان إلى التروي قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة. أما برج الأسد فسيشهد دعماً من المقربين يجعله أكثر ثقة في نفسه.


بوجه عام، تدعو حركة الكواكب هذا الأسبوع إلى التوازن والابتعاد عن العصبية، فالتغيرات الكونية الحالية تحمل فرصاً لكن تتطلب صبراً وحكمة في التعامل معها.

الابراج ابراج توقعات الابراج

كيكة الجزر

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

الضغط

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

