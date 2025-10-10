الفلك هذا الأسبوع .. مفاجآت مالية للعذراء وتطورات عاطفية للجدي

تشير توقعات علماء الفلك إلى أسبوع حافل بالأحداث لمواليد برج العذراء، حيث تلوح في الأفق فرص مالية جديدة أو مشروع ناجح بعد فترة من الجهد الطويل.

أما مواليد برج الجدي فيعيشون فترة مميزة على الصعيد العاطفي، وقد يحمل هذا الأسبوع اعترافاً بالحب أو بداية علاقة مستقرة.



في المقابل، ينصح الفلك مواليد برج الميزان بعدم الدخول في نقاشات حادة داخل العمل، بينما يحتاج برج السرطان إلى التروي قبل اتخاذ قرارات مالية كبيرة. أما برج الأسد فسيشهد دعماً من المقربين يجعله أكثر ثقة في نفسه.



بوجه عام، تدعو حركة الكواكب هذا الأسبوع إلى التوازن والابتعاد عن العصبية، فالتغيرات الكونية الحالية تحمل فرصاً لكن تتطلب صبراً وحكمة في التعامل معها.