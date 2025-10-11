قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
حوادث

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها و6 من أطفـ ـاله بالمنيا

إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، وأحمد محمد نصر وعمرو ناصيف طاحون وأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام سيد، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا بديرمواس.

وقالت والدة أطفال دلجا التي نجت من انتقام “ضرتها” زوجة الأب التي قتلت صغارها وزوجها، إنها غارت منها وكانت فاكرة أن زوجها هيطلقها، موضحة أنها كانت تريد قتلها أيضا.

وأضافت: تم استخراج جثث أطفالها من القبر بعد دفنهم بسبب التحقيقات في القضية، ورددت حسبي الله ونعم الوكيل.

وطالبت بإعدام المتهمة واخذ حق أولادها وزوجها.

عم أطفال دلجا 

وقال عم أطفال دلجا، إن الدافع وراء ارتكاب المتهمة زوجة الاب الجريمة الشنعاء هو الحقد والغيرة، مضيفا أنها كانت متزوجة قبل أخيه المجني عليه وطلقت بعد شهر من الزواج بسبب مشكلة وقيامها بتشريح نفسها بموس وكي جسدها بالسجائر.

وأضاف أنها كانت تدعي التدين والصلاح وترتدي النقاب ولا تصلي ولا تذكر الله.  

ونظرت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر. ا. ع، البالغة من العمر 26 عامًا، في القضية التي هزت الرأي العام بعد اتهامها بقتل زوجها وأبنائه الستة، والمقيدة برقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة تحت رقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

ظهور المتهمة أول مرة

وظهرت المتهمة تحمل طفلها الرضيع وتسيطر عليها حالة من القلق والخوف بسبب جريمتها الشنعاء التي ارتكبتها في حق 6 أطفال أبرياء وزوجها بدافع الغيرة والانتقام.

قرار إحالة المتهمة للمحاكمة

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة، المعروفة باسم "نعمة"، والمحبوسة على ذمة القضية، تواجه اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة سامة خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما نسبت إليها النيابة تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، الزوجة الأولى لزوجها، عبر دس الخبز المسموم لها ولأطفالها.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن "إلحاقًا ببيانيها السابقين بشأن واقعة مقتل 6 أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس، فقد تمت إحالة المتهمة –زوجة الأب الثانية– إلى محكمة الجنايات المختصة لارتكابها جريمة قتل المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار بالسم، فضلًا عن شروعها في قتل الزوجة الأولى".

وبحسب التحقيقات وأقوال الشهود، تبيّن أن المتهمة أقدمت على تنفيذ جريمتها كيدًا بالزوجة الأولى، بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته، إذ استغلت اعتيادها على إعداد الخبز في منزلها وإرساله إلى الأطفال، فقامت بشراء مبيد حشري سام  ومزجته بقطعة خبز قدمتها لأحد الأطفال، ليتدهور وضعه الصحي وتتيقن من فاعلية السم، وبعد 4 أيام كررت فعلتها، فأعدت أرغفة خبز ممزوجة بالمادة السامة وأرسلتها إلى المجني عليهم، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا باستثناء والدتهم التي امتنعت عن تناوله.

وأكدت تحريات الشرطة صحة الوقائع، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اثنين من الأطفال خلال عودتهما بالخبز المسموم من منزل المتهمة إلى بيتهم. 

كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمسكن المتهمة، بمشاركة خبراء الطب الشرعي، وجود آثار المبيد السام في بقايا الخبز وأدوات الطهي، وتطابقت نتائج الفحص المعملي مع تقارير الصفة التشريحية التي أوضحت أن الوفاة جاءت نتيجة انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية بسبب تأثير المادة السامة.

واعترفت المتهمة خلال استجوابها بتفاصيل ارتكاب الجريمة، كما أجرت محاكاة تصويرية لواقعة قتل زوجها وأبنائه الستة.

محكمة جنايات المنيا قتل زوجها وأطفاله الـ6 أطفاله الستة قتل أطفال دلجا بديرمواس محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا

