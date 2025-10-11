أبرز مباريات اليوم السبت 11-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 11 - 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.



مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة



لاتفيا Xآندورا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

المجر X أرمينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

صربيا X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

البرتغال X آيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إستونيا X إيطاليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إسبانيا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلغاريا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة



الإمارات X عمان – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

العراق X إندونيسيا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي



إنتر ميامي X أتالانتا يونايتد – الساعة 2:30 صباحا

أورلاندو سيتي X فانكوفر وايت كابس – الساعة 2:30 صباحا

سياتل ساوندرز X ريال سالت لايك – الساعة 4:30 صباحا

لوس أنجلوس جالاكسي X دالاس – الساعة 5:30 صباحا