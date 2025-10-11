أبرز مباريات اليوم السبت 11-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 11 - 10 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة
لاتفيا Xآندورا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
المجر X أرمينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
صربيا X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
البرتغال X آيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
إستونيا X إيطاليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
إسبانيا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بلغاريا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة
الإمارات X عمان – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
العراق X إندونيسيا – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
إنتر ميامي X أتالانتا يونايتد – الساعة 2:30 صباحا
أورلاندو سيتي X فانكوفر وايت كابس – الساعة 2:30 صباحا
سياتل ساوندرز X ريال سالت لايك – الساعة 4:30 صباحا
لوس أنجلوس جالاكسي X دالاس – الساعة 5:30 صباحا