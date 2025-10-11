قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مدينة العلمين الجديدة : تحقيق التكامل الجمالي ضروري فى انشاء وتطوير الميادين

ريس مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة
ايمن محمود

تابع الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، خلال جولة ميدانية أعمال النظافة العامة والتجميل واللاندسكيب، والتأكد من رفع كفاءة الميادين وتحسين المظهر العام بمدينة العلمين الجديدة.

شملت  الجولة عددًا من المشروعات بالمدينة، منها، منطقة الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية، وسكن لكل المصريين، وكوبري C19، والمشروعات الجاريه بالطرق والكباري بالمدينة. 

كما تابع الدكتور محمد خلف الله أعمال إزالة التراكمات والمخلفات والرتش، وإعادة تأهيل الأرصفة، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق المواقع بما يليق بالطابع الجمالي والحضاري لمدينة العلمين الجديدة.

وشدّد رئيس الجهاز خلال جولته على ضرورة الإسراع في تصميم الميادين الرئيسية للمدينة والتنفيذ الفوري لها، بما يحقق التكامل الجمالي والبصري مع المشروعات المحيطة، ويعكس هوية المدينة كإحدى المدن الساحلية المتفردة.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجهاز المشروعات الجارية من طرق وكباري وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بها، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة لتتكامل مع المشروعات التنموية الجارية.

كما أكّد رئيس الجهاز على أهمية الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار رفع كفاءة المظهر العام بشكل يومي للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة العلمين الجديدة التي تُعد إحدى أيقونات المدن الساحلية الحديثة في مصر.

ووجّه رئيس الجهاز بضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل بين عناصر المشروعات، لاسيما بالمناطق التي تمثل واجهة المدينة.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو الارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات المقدمة بمدينة العلمين الجديدة.

