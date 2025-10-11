استبعاد كيليان مبابي من معسكر منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد نجم المنتخب، كيليان مبابي، بسبب معاناة من إصابة في الكاحل.

وجاء في البيان الرسمي أن مبابي تعرض لارتكاز قوي على كاحله الأيمن خلال مباراة المنتخب أمام أذربيجان، ما أدى إلى تجدد إصابة سابقة في نفس المنطقة، وطلب اللاعب مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 83 من اللقاء بعد شعوره بألم شديد.

لحظة إصابة مبابي

في الدقيقة 83، فاجأ كيليان مبابي الجميع بطلب التبديل بعدما شعر بآلام مفاجئة في الكاحل الأيمن. ورغم محاولته استكمال اللعب للحظات، اضطر للجلوس على أرض الملعب، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل سريعًا.

الكاحل المصاب يثير القلق

تأتي هذه الإصابة لتثير الشكوك أكثر، خاصة أنها طالت نفس الكاحل الذي تعرض لإصابة فيه الأسبوع الماضي. وقد بدا التأثر واضحًا على وجه اللاعب، ما أشار إلى أن الألم كان حادًا بما يكفي لإجباره على الخروج قبل نهاية اللقاء

مغادرة الملعب

غادر مبابي المستطيل الأخضر وهو يعرج بشكل ملحوظ، ثم توجه مباشرة إلى غرفة الملابس دون الجلوس على مقاعد البدلاء. هذا التصرف فتح باب التكهنات حول مدى خطورة الإصابة وحاجة اللاعب للخضوع لفحوصات عاجلة.