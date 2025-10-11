قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
رياضة

استبعاد كيليان مبابي من معسكر منتخب فرنسا

كيليان مبابي
كيليان مبابي
سارة عبد الله

أعلن  الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد نجم المنتخب، كيليان مبابي، بسبب معاناة من إصابة في الكاحل.

وجاء في البيان الرسمي أن مبابي تعرض لارتكاز قوي على كاحله الأيمن خلال مباراة المنتخب أمام أذربيجان، ما أدى إلى تجدد إصابة سابقة في نفس المنطقة، وطلب اللاعب مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 83 من اللقاء بعد شعوره بألم شديد.

لحظة إصابة مبابي

في الدقيقة 83، فاجأ كيليان مبابي الجميع بطلب التبديل بعدما شعر بآلام مفاجئة في الكاحل الأيمن. ورغم محاولته استكمال اللعب للحظات، اضطر للجلوس على أرض الملعب، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل سريعًا.

الكاحل المصاب يثير القلق

تأتي هذه الإصابة لتثير الشكوك أكثر، خاصة أنها طالت نفس الكاحل الذي تعرض لإصابة فيه الأسبوع الماضي. وقد بدا التأثر واضحًا على وجه اللاعب، ما أشار إلى أن الألم كان حادًا بما يكفي لإجباره على الخروج قبل نهاية اللقاء

مغادرة الملعب

غادر مبابي المستطيل الأخضر وهو يعرج بشكل ملحوظ، ثم توجه مباشرة إلى غرفة الملابس دون الجلوس على مقاعد البدلاء. هذا التصرف فتح باب التكهنات حول مدى خطورة الإصابة وحاجة اللاعب للخضوع لفحوصات عاجلة.

كيليان مبابي الاتحاد الفرنسي إصابة في الكاحل

