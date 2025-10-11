جولة تفقدية.. رئيس «مياه كفر الشيخ» يفاجئ محطة أبو علي| صور

اطمأن اللواء المهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، على الحالة التشغيلية لمحطة مياه محلة أبو علي بمنطقة دسوق.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية المفاجئة لرئيس الشركة التي رافقه خلالها الدكتور حسن فرو، نائب رئيس مجلس الإدارة.

واستمع رئيس الشركة إلى شرحٍ مفصل من أطقم التشغيل والمشرفين حول الإنجازات والتحديات، موجهًا بتذليل العقبات ودعم جهود التطوير المستمر.

كما أثنى على ما يبذله العاملون من جهدٍ وإخلاصٍ في أداء مهامهم، مؤكداً أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الأداء الميداني لمحطاتها ومواقعها المختلفة، تقديرًا لدور العاملين وجهودهم المستمرة في خدمة المواطنين.

وشدد اللواء عبد الغني على أن العمل الجماعي وروح الانتماء هما الركيزة الأساسية لتحقيق التميز وتقديم أفضل الخدمات.