صحة ببني سويف تتابع جاهزية وحدتي قمن العروس وكفر إبجيج

بتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قامت إدارة متابعة المديريات برئاسة د. دينا أحمد عبدالباسط ، بمتابعة ميدانية لوحدتي قمن العروس وكفر إبجيج التابعتين لإدارة الواسطى الصحية، ضمن خطة المديرية للوقوف على مستوى جاهزية وحدات الرعاية الأولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل المرور متابعة جاهزية الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ، وانتظام العمل بالعيادات المختلفة، خاصة عيادات الأسنان وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة تقديم خدمات التطعيمات، والمعمل، والصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية.

كما تم مراجعة الالتزام بسياسات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة النوبتجيات الإدارية والفنية لضمان انتظام سير العمل، إلى جانب إجراء استبيانات ميدانية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل الوحدتين.

