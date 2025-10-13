برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025: مسئوليات متعددة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.



برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

قلّل من مشاكلك العاطفية بالتواصل الصريح. في العمل، عليكَ الاهتمام بمسؤوليات متعددة. فضّل التعاملات المالية الآمنة، انتبه لصحتك اليوم أكثر.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم. احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيُعاني بعض مواليد هذا البرج من مشاكل مرتبطة بالسعال البارد والصداع والالتهابات الفيروسية. يحتاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم إلى رعاية إضافية.

برج العقرب عاطفيا

قد تظهر بعض المشاكل البسيطة على شكل غرور، ويجب أن تكون مستعدًا أيضًا لحل مشكلة قد تؤدي إلى الانفصال في الأيام القادمة. قد يحالف الحظ بعض النساء بالعودة إلى أحبائهن السابقين اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب النقاشات العائلية حول العقارات، فقد تدخل في جدال قد يؤثر على علاقتك. الجزء الثاني من اليوم مناسب للاستثمار في سوق الأسهم.